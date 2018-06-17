Про те, як відкрити рахунок за кордоном без негативних наслідків.
Дивися повний текст Павло Федчук: як відкрити рахунок в іноземному банку громадянину України?.
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Додано: Вів 08 тра, 2018 19:50
Павло Федчук: як відкрити рахунок в іноземному банку...
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Дивися повний текст Павло Федчук: як відкрити рахунок в іноземному банку громадянину України?.
Додано: Пон 18 чер, 2018 14:47
По моему теперь кроме Швейцарии, нигде нет смысла открывать с учетом того, что происходит в Прибалтике и на Кипре
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