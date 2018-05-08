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"Ощадбанк" стягнув 960 мільйонів
з акціонера "Укртелекому"

"Ощадбанк" стягнув 960 мільйонів з акціонера "Укртелекому"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 21:08

"Ощадбанк" стягнув 960 мільйонів з акціонера "Укртелекому"

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба банку.

Дивися повний текст "Ощадбанк" стягнув 960 мільйонів з акціонера "Укртелекому".
R2
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 21:08

Инвесторы оценят по достоинству. Покупателей на приватизируемый непотриб теперь еще больше станет.
vitali_kalinin
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Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 06:21

Такие "инвесторы" здесь никому не нужны. Кроме продажи собственности, зданий, земли, выкапывания медных проводов, повышение тарифов и т.д., чем конкретно именно Вам запомнился этот "инвестор" ?

Я уже молчу о том, что фактически государственный Укртелеком купили за кредитные деньги, которые взяли у того же государства. Потрясающая схема!
LutsMan
 
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