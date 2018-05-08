Про це повідомляє прес-служба банку.
Дивися повний текст "Ощадбанк" стягнув 960 мільйонів з акціонера "Укртелекому".
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Додано: Вів 08 тра, 2018 21:08
"Ощадбанк" стягнув 960 мільйонів з акціонера "Укртелекому"
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст "Ощадбанк" стягнув 960 мільйонів з акціонера "Укртелекому".
Додано: Вів 08 тра, 2018 21:08
Инвесторы оценят по достоинству. Покупателей на приватизируемый непотриб теперь еще больше станет.
Додано: Сер 09 тра, 2018 06:21
Такие "инвесторы" здесь никому не нужны. Кроме продажи собственности, зданий, земли, выкапывания медных проводов, повышение тарифов и т.д., чем конкретно именно Вам запомнился этот "инвестор" ?
Я уже молчу о том, что фактически государственный Укртелеком купили за кредитные деньги, которые взяли у того же государства. Потрясающая схема!
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