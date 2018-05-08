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"Ощадбанк" стягнув 960 мільйонів
з акціонера "Укртелекому"

"Ощадбанк" стягнув 960 мільйонів з акціонера "Укртелекому"
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 21:08

"Ощадбанк" стягнув 960 мільйонів з акціонера "Укртелекому"

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба банку.

Дивися повний текст "Ощадбанк" стягнув 960 мільйонів з акціонера "Укртелекому".
R2
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 21:08

Инвесторы оценят по достоинству. Покупателей на приватизируемый непотриб теперь еще больше станет.
vitali_kalinin
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Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 06:21

Такие "инвесторы" здесь никому не нужны. Кроме продажи собственности, зданий, земли, выкапывания медных проводов, повышение тарифов и т.д., чем конкретно именно Вам запомнился этот "инвестор" ?

Я уже молчу о том, что фактически государственный Укртелеком купили за кредитные деньги, которые взяли у того же государства. Потрясающая схема!
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 10:35

  LutsMan написав:Такие "инвесторы" здесь никому не нужны. Кроме продажи собственности, зданий, земли, выкапывания медных проводов, повышение тарифов и т.д., чем конкретно именно Вам запомнился этот "инвестор" ? Я уже молчу о том, что фактически государственный Укртелеком купили за кредитные деньги, которые взяли у того же государства. Потрясающая схема!

Зришь в корень! Скажу больше, в Укртелекоме не осталось своего ничего по сути: все оборудование, здания, трассы, кабель заложены в разных банках под кредиты и все "развитие" - это трата этих кредитных денег. По факту, "инвестор" своих денег вложил НОЛЬ!
Watcher
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 14:10

  LutsMan написав:Такие "инвесторы" здесь никому не нужны. Кроме продажи собственности, зданий, земли, выкапывания медных проводов, повышение тарифов и т.д., чем конкретно именно Вам запомнился этот "инвестор" ? Я уже молчу о том, что фактически государственный Укртелеком купили за кредитные деньги, которые взяли у того же государства. Потрясающая схема!

Дело не в том какой он, дело в самом понятии закона для западных инвесторов. Мол: вы бабки вливаете, а вас потом выставляют. Т.е. вместо того чтобы прописать ВСЕ условия соглашения, наши по сути теперь устроили беспредел. Вот дела надо было возбуждать на тех, кто все условия не прописал, ведь они 100% в доле.
Reddick
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 15:48

  Watcher написав:
  LutsMan написав:Такие "инвесторы" здесь никому не нужны. Кроме продажи собственности, зданий, земли, выкапывания медных проводов, повышение тарифов и т.д., чем конкретно именно Вам запомнился этот "инвестор" ? Я уже молчу о том, что фактически государственный Укртелеком купили за кредитные деньги, которые взяли у того же государства. Потрясающая схема!

Зришь в корень! Скажу больше, в Укртелекоме не осталось своего ничего по сути: все оборудование, здания, трассы, кабель заложены в разных банках под кредиты и все "развитие" - это трата этих кредитных денег. По факту, "инвестор" своих денег вложил НОЛЬ!


Какое там развитие. Осенью 2017 года обрезали медный кабель - до сих пор связь не восстановили, сроки поставили - октябрь 2018. :roll:
Правда, как мне удалось разузнать у тамошнего сотрудника - они и не собираются ничего восстанавливать, разве что по плану там стоит замена меди на оптику. Только тогда.
С радио проводным - уже официально не кому чинить, все сократили, у кого еще работает - пока физически работает.
И это столица!
Добивают то, что еще от советов осталось, да в нулевых за государственный счет построилось, никто нового ничего не делает.
Вернуть "покупателю" разницу между ценой и долгом, если она еще есть - и дело с концом. А то, еще лет пять такого "развития" и кроме кабелей из меди там ничего ценного не останется :|
EKO
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Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 20:17

Как ни крути, а Порох Ахметова подрезал. Также минус 50% СКМ у Ахмета отберут по суду. Теперь он уже рядовой олигарх без особого отрыва от остальных. А это очень важно.
aklex
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 20:44

  aklex написав:Как ни крути, а Порох Ахметова подрезал. Также минус 50% СКМ у Ахмета отберут по суду. Теперь он уже рядовой олигарх без особого отрыва от остальных. А это очень важно.

Понимаете, с одной стороны Порох, как-бы, олигархов "подрезает", а с другой стороны - а нам что с того ?
Ну забрали у Ахметова Укртелеком, так я уверен, что он из него вышел с плюсами. Опять же, одна схема "Роттердам +" чего стоит! Кому плюсики на счёт капают? Отож.
Да, забрал Приват у Коломойского и Боголюбова - а в итоге слил столько денег государственных, что невольно задаёшь себе вопрос - а кто в плюсах остался ? И Украины в этом ряду я не вижу. Итак по всем "подрезаниям" :(
LutsMan
 
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