"Ощадбанк" стягнув 960 мільйонів з акціонера "Укртелекому"

Додано: Сер 09 тра, 2018 15:48

Watcher написав: LutsMan написав: Такие "инвесторы" здесь никому не нужны. Кроме продажи собственности, зданий, земли, выкапывания медных проводов, повышение тарифов и т.д., чем конкретно именно Вам запомнился этот "инвестор" ? Я уже молчу о том, что фактически государственный Укртелеком купили за кредитные деньги, которые взяли у того же государства. Потрясающая схема! Такие "инвесторы" здесь никому не нужны. Кроме продажи собственности, зданий, земли, выкапывания медных проводов, повышение тарифов и т.д., чем конкретно именно Вам запомнился этот "инвестор" ? Я уже молчу о том, что фактически государственный Укртелеком купили за кредитные деньги, которые взяли у того же государства. Потрясающая схема!

Зришь в корень! Скажу больше, в Укртелекоме не осталось своего ничего по сути: все оборудование, здания, трассы, кабель заложены в разных банках под кредиты и все "развитие" - это трата этих кредитных денег. По факту, "инвестор" своих денег вложил НОЛЬ! Зришь в корень! Скажу больше, в Укртелекоме не осталось своего ничего по сути: все оборудование, здания, трассы, кабель заложены в разных банках под кредиты и все "развитие" - это трата этих кредитных денег. По факту, "инвестор" своих денег вложил НОЛЬ!

Какое там развитие. Осенью 2017 года обрезали медный кабель - до сих пор связь не восстановили, сроки поставили - октябрь 2018.Правда, как мне удалось разузнать у тамошнего сотрудника - они и не собираются ничего восстанавливать, разве что по плану там стоит замена меди на оптику. Только тогда.С радио проводным - уже официально не кому чинить, все сократили, у кого еще работает - пока физически работает.И это столица!Добивают то, что еще от советов осталось, да в нулевых за государственный счет построилось, никто нового ничего не делает.Вернуть "покупателю" разницу между ценой и долгом, если она еще есть - и дело с концом. А то, еще лет пять такого "развития" и кроме кабелей из меди там ничего ценного не останется