Про це повідомляє прес-служба банку.
Дивися повний текст "Ощадбанк" стягнув 960 мільйонів з акціонера "Укртелекому".
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Додано: Вів 08 тра, 2018 21:08
"Ощадбанк" стягнув 960 мільйонів з акціонера "Укртелекому"
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст "Ощадбанк" стягнув 960 мільйонів з акціонера "Укртелекому".
Додано: Вів 08 тра, 2018 21:08
Инвесторы оценят по достоинству. Покупателей на приватизируемый непотриб теперь еще больше станет.
Додано: Сер 09 тра, 2018 06:21
Такие "инвесторы" здесь никому не нужны. Кроме продажи собственности, зданий, земли, выкапывания медных проводов, повышение тарифов и т.д., чем конкретно именно Вам запомнился этот "инвестор" ?
Я уже молчу о том, что фактически государственный Укртелеком купили за кредитные деньги, которые взяли у того же государства. Потрясающая схема!
Додано: Сер 09 тра, 2018 10:35
Зришь в корень! Скажу больше, в Укртелекоме не осталось своего ничего по сути: все оборудование, здания, трассы, кабель заложены в разных банках под кредиты и все "развитие" - это трата этих кредитных денег. По факту, "инвестор" своих денег вложил НОЛЬ!
Додано: Сер 09 тра, 2018 14:10
Дело не в том какой он, дело в самом понятии закона для западных инвесторов. Мол: вы бабки вливаете, а вас потом выставляют. Т.е. вместо того чтобы прописать ВСЕ условия соглашения, наши по сути теперь устроили беспредел. Вот дела надо было возбуждать на тех, кто все условия не прописал, ведь они 100% в доле.
Додано: Сер 09 тра, 2018 15:48
Какое там развитие. Осенью 2017 года обрезали медный кабель - до сих пор связь не восстановили, сроки поставили - октябрь 2018.
Правда, как мне удалось разузнать у тамошнего сотрудника - они и не собираются ничего восстанавливать, разве что по плану там стоит замена меди на оптику. Только тогда.
С радио проводным - уже официально не кому чинить, все сократили, у кого еще работает - пока физически работает.
И это столица!
Добивают то, что еще от советов осталось, да в нулевых за государственный счет построилось, никто нового ничего не делает.
Вернуть "покупателю" разницу между ценой и долгом, если она еще есть - и дело с концом. А то, еще лет пять такого "развития" и кроме кабелей из меди там ничего ценного не останется
Додано: Сер 09 тра, 2018 20:17
Как ни крути, а Порох Ахметова подрезал. Также минус 50% СКМ у Ахмета отберут по суду. Теперь он уже рядовой олигарх без особого отрыва от остальных. А это очень важно.
Додано: Сер 09 тра, 2018 20:44
Понимаете, с одной стороны Порох, как-бы, олигархов "подрезает", а с другой стороны - а нам что с того ?
Ну забрали у Ахметова Укртелеком, так я уверен, что он из него вышел с плюсами. Опять же, одна схема "Роттердам +" чего стоит! Кому плюсики на счёт капают? Отож.
Да, забрал Приват у Коломойского и Боголюбова - а в итоге слил столько денег государственных, что невольно задаёшь себе вопрос - а кто в плюсах остался ? И Украины в этом ряду я не вижу. Итак по всем "подрезаниям"
Додано: Сер 09 тра, 2018 21:40
Ага, подрезал. "Не рядовой" олигарх себя не забыл правда.
Его казначей Пасенюк через слепой фонд совершенно "чисто случайно" прикупил акций ДТЭКа на минимуме их стоимости, которые затем тоже "чисто случайно" подорожали в 3 раза, после принятия схемы роттердам.
Додано: Чет 10 тра, 2018 17:39
Ну ок вот сейчас мы и посмотрим на примере этой укусной конхфетки какие тут инвесторы нужны. Провайдеры проводной связи во всем мире сейчас на подъеме и востребованны как никогда. А с такой великолепной инвесторской саксес стори как у Укртелекома и подавно.
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