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Скільки українців дають хабарі - опитування
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 08 тра, 2018 21:09
Пропонуємо до обговорення:
За останні 5 років з 49% до 61% зросла кількість тих, хто вважає, що корупція зростає.
Дивися повний текст Скільки українців дають хабарі - опитування
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