RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Скільки українців дають
хабарі - опитування

Скільки українців дають хабарі - опитування
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 21:09

Скільки українців дають хабарі - опитування

Пропонуємо до обговорення:
За останні 5 років з 49% до 61% зросла кількість тих, хто вважає, що корупція зростає.

Дивися повний текст Скільки українців дають хабарі - опитування.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 81812
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 10:01

"49% до 61% возросло число тех, кто считает, что коррупция растет"

"количество <лично дававших взятки> уменьшилось с 27% в 2013-м до 22% в 2018-ом"

"С 37% до 13% уменьшилось количество тех, кто оправдывает взятки"


Итог: растет, скорее всего, не коррупция, а нетерпимость к ней, но что субъективно как раз выражается в ощущении роста самой коррупции.

И вот еще:
"Лишь 1-2% поддерживают легкие наказания"

Как-то странно эти цифры совпадают с процентом чиновников. Скорее всего, чистая случайность...
headshaker
 
Повідомлень: 781
З нами з: 08.05.15
Подякував: 516 раз.
Подякували: 263 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Тільки 11% українців згодні з підвищенням пенсійного віку 1, 2
R2 » Нед 29 кві, 2018 11:49
17 889
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 тра, 2018 09:59
Rainbow
Кабмін обговорює нову ціну на газ для українців:... 1 ... 5, 6, 7
R2 » Чет 03 тра, 2018 08:07
68 4957
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 тра, 2018 00:01
1007qwert
У Мінсоцполітики пояснили, в яких випадках українців...
R2 » Вів 08 тра, 2018 19:21
1 56
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 тра, 2018 22:39
Moimir

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (6398)
09.05.2018 12:21
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.