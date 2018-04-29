За останні 5 років з 49% до 61% зросла кількість тих, хто вважає, що корупція зростає.
Дивися повний текст Скільки українців дають хабарі - опитування.
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Додано: Вів 08 тра, 2018 21:09
Скільки українців дають хабарі - опитування
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Дивися повний текст Скільки українців дають хабарі - опитування.
Додано: Сер 09 тра, 2018 10:01
Итог: растет, скорее всего, не коррупция, а нетерпимость к ней, но что субъективно как раз выражается в ощущении роста самой коррупции.
И вот еще:
Как-то странно эти цифры совпадают с процентом чиновников. Скорее всего, чистая случайность...
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