За останні 5 років з 49% до 61% зросла кількість тих, хто вважає, що корупція зростає.
Дивися повний текст Скільки українців дають хабарі - опитування.
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Додано: Вів 08 тра, 2018 21:09
Скільки українців дають хабарі - опитування
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Скільки українців дають хабарі - опитування.
Додано: Вів 08 тра, 2018 21:09
Итак, количество сталкивавшихся со взяточничеством за 5 лет уменьшилось с 27% в 2013-м до 22% в 2018-ом.
А количество считающих, что коррупция выросла, увеличилось за последние 5 лет с 49% до 61%.
Понятно, да? 61% считает, что коррупция увеличилась, при этом больше половины из них сами с ней не сталкивались. Но считают.
Это все, что надо знать об общественном мнении в Украине и работе СМИ, которые его формируют.
Додано: Сер 09 тра, 2018 10:01
Итог: растет, скорее всего, не коррупция, а нетерпимость к ней, но что субъективно как раз выражается в ощущении роста самой коррупции.
И вот еще:
Как-то странно эти цифры совпадают с процентом чиновников. Скорее всего, чистая случайность...
Додано: Сер 09 тра, 2018 15:07
В 2014ом хотел получить 10 соток под постройку дома, положенную мне государством. 4 года меня гоняли по всяким злачным местам и перефутболивали. В итоге, в 2018 молодой человек из госгеокадастра предложил мне за 2к$ в биткоинах помочь. Сделали всё за 2 недели, включая и кадастр и оценочную. Вот надо делать проект на воду и электричество, и догадайтесь куда я пойду это делать =) Я против коррупции, но иногда просто нету выхода- не работает никто.
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