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Скільки українців дають
хабарі - опитування

Скільки українців дають хабарі - опитування
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 21:09

Скільки українців дають хабарі - опитування

Пропонуємо до обговорення:
За останні 5 років з 49% до 61% зросла кількість тих, хто вважає, що корупція зростає.

Дивися повний текст Скільки українців дають хабарі - опитування.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 21:09

Итак, количество сталкивавшихся со взяточничеством за 5 лет уменьшилось с 27% в 2013-м до 22% в 2018-ом.
А количество считающих, что коррупция выросла, увеличилось за последние 5 лет с 49% до 61%.
Понятно, да? 61% считает, что коррупция увеличилась, при этом больше половины из них сами с ней не сталкивались. Но считают.
Это все, что надо знать об общественном мнении в Украине и работе СМИ, которые его формируют.
mirval
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Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 10:01

"49% до 61% возросло число тех, кто считает, что коррупция растет"

"количество <лично дававших взятки> уменьшилось с 27% в 2013-м до 22% в 2018-ом"

"С 37% до 13% уменьшилось количество тех, кто оправдывает взятки"


Итог: растет, скорее всего, не коррупция, а нетерпимость к ней, но что субъективно как раз выражается в ощущении роста самой коррупции.

И вот еще:
"Лишь 1-2% поддерживают легкие наказания"

Как-то странно эти цифры совпадают с процентом чиновников. Скорее всего, чистая случайность...
headshaker
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 13:34

Даешь опрос "Сколько украинцев берут взятки"!
centaur
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 15:07

В 2014ом хотел получить 10 соток под постройку дома, положенную мне государством. 4 года меня гоняли по всяким злачным местам и перефутболивали. В итоге, в 2018 молодой человек из госгеокадастра предложил мне за 2к$ в биткоинах помочь. Сделали всё за 2 недели, включая и кадастр и оценочную. Вот надо делать проект на воду и электричество, и догадайтесь куда я пойду это делать =) Я против коррупции, но иногда просто нету выхода- не работает никто.
Reddick
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 17:42

  mirval написав:Итак, количество сталкивавшихся со взяточничеством за 5 лет уменьшилось с 27% в 2013-м до 22% в 2018-ом.
А количество считающих, что коррупция выросла, увеличилось за последние 5 лет с 49% до 61%.
Понятно, да? 61% считает, что коррупция увеличилась, при этом больше половины из них сами с ней не сталкивались. Но считают.
Это все, что надо знать об общественном мнении в Украине и работе СМИ, которые его формируют.

На самом деле оценить и сопоставить данные очень сложно в том числе потому что:
1. для того чтобы столкнуться со взяточничеством нужно иметь возможности, которые в условиях ухудшения экономической ситуации можут отличаться
2. за пять лет может легко измениться понимание что есть "взятка". Например пять лет назад человек "обязательную благотворительность" в медицинском учреждении мог называть "взяткой", а спустя пять лет укол за обязательные 20грн - нет
И тд.
Но да - сми несомненно формируют общественное мнение по этому вопросу. Особенно в разделе "как вы думаете".
Рад что не приходится общаться со скупыми на ум порохоботами вроде Sommer'а... и ущербом myshapiton
vasiliybaybuz
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Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 17:43

А как ты не дашь, например, в больнице, где без этого тебя в лучшем случае не станут лечить?
aket4565465465654
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Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 19:30

  Reddick написав:В 2014ом хотел получить 10 соток под постройку дома, положенную мне государством. 4 года меня гоняли по всяким злачным местам и перефутболивали. В итоге, в 2018 молодой человек из госгеокадастра предложил мне за 2к$ в биткоинах помочь. Сделали всё за 2 недели, включая и кадастр и оценочную. Вот надо делать проект на воду и электричество, и догадайтесь куда я пойду это делать =)


Верните аккаунт предыдущему написателю, а то неудобно получается, палитесь:
https://forum.finance.ua/topic214489.html?p=4337727#p4337727

  Reddick написав:Продал в своё время бизнес в Киеве, уехал с женой в Австрию, купил дом, живем и работаем, получил ВНЖ.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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