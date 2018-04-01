За останні 5 років з 49% до 61% зросла кількість тих, хто вважає, що корупція зростає.
Дивися повний текст Скільки українців дають хабарі - опитування.
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Додано: Вів 08 тра, 2018 21:09
Скільки українців дають хабарі - опитування
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Скільки українців дають хабарі - опитування.
Додано: Вів 08 тра, 2018 21:09
Итак, количество сталкивавшихся со взяточничеством за 5 лет уменьшилось с 27% в 2013-м до 22% в 2018-ом.
А количество считающих, что коррупция выросла, увеличилось за последние 5 лет с 49% до 61%.
Понятно, да? 61% считает, что коррупция увеличилась, при этом больше половины из них сами с ней не сталкивались. Но считают.
Это все, что надо знать об общественном мнении в Украине и работе СМИ, которые его формируют.
Додано: Сер 09 тра, 2018 10:01
Итог: растет, скорее всего, не коррупция, а нетерпимость к ней, но что субъективно как раз выражается в ощущении роста самой коррупции.
И вот еще:
Как-то странно эти цифры совпадают с процентом чиновников. Скорее всего, чистая случайность...
Додано: Сер 09 тра, 2018 15:07
В 2014ом хотел получить 10 соток под постройку дома, положенную мне государством. 4 года меня гоняли по всяким злачным местам и перефутболивали. В итоге, в 2018 молодой человек из госгеокадастра предложил мне за 2к$ в биткоинах помочь. Сделали всё за 2 недели, включая и кадастр и оценочную. Вот надо делать проект на воду и электричество, и догадайтесь куда я пойду это делать =) Я против коррупции, но иногда просто нету выхода- не работает никто.
Додано: Сер 09 тра, 2018 17:42
На самом деле оценить и сопоставить данные очень сложно в том числе потому что:
1. для того чтобы столкнуться со взяточничеством нужно иметь возможности, которые в условиях ухудшения экономической ситуации можут отличаться
2. за пять лет может легко измениться понимание что есть "взятка". Например пять лет назад человек "обязательную благотворительность" в медицинском учреждении мог называть "взяткой", а спустя пять лет укол за обязательные 20грн - нет
И тд.
Но да - сми несомненно формируют общественное мнение по этому вопросу. Особенно в разделе "как вы думаете".
Рад что не приходится общаться со скупыми на ум порохоботами вроде Sommer'а... и ущербом myshapiton
Додано: Сер 09 тра, 2018 17:43
А как ты не дашь, например, в больнице, где без этого тебя в лучшем случае не станут лечить?
Додано: Сер 09 тра, 2018 19:30
Верните аккаунт предыдущему написателю, а то неудобно получается, палитесь:
https://forum.finance.ua/topic214489.html?p=4337727#p4337727
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Додано: Чет 10 тра, 2018 15:00
Это потому что, рядовые граждане, крайне редко сталкиваются с коррупцией (мелочи учителям и врачам это не коррупция), но часто с ее последствиями.
Платные голосования в парламенте, распилы бюджетов, откаты на госзаказах, тендеры выписанные под одного конкретного подрялчика, уголовные дела, которые разваливаются в прокуратуре и судах - это коррупция. Читающие этот тект скорее всего не встроены в эту систему, но последствия видят.
Когда очередной умник рядовых граждан призывает не давать учителю 50 грн, мол начинать бороться надо с себя, хочется автору посоветовать убиться об стену.
Потому не надо мне рассказывать о сталкивались или нет с коррупцией.
С ее последствиями мы сталкиваемся каждый день
Прокремлевский тролль.
Додано: Чет 10 тра, 2018 15:30
Re: запал
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