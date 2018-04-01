Скільки українців дають хабарі - опитування

Додано: П'ят 11 тра, 2018 10:53

Sommer это не мешает мне дом по-тихоньку тут строить. В Келыке, я за 10 минут получил на руки аналог кадастрового номера, разрешительные документы на постройки 2 уровня сложности. Через онлайн систему запрос дал на электричество, воду, централку- на следующий день приехали, замеряли и посчитали что нужно для подключения, выставили счёт на планшете, который я там же безналом и оплатил, и через 8 дней мне подключили уже всё (централка быстро не подключается из-за сложности работ). В Украине же осталась квартира на сдачу, и дом строится. Как только получу ВНЖ с гарантией- то естественно всё и продам. Так что где тут палево то? То что у вас аргументов по теме нет и один лишь оффтопик- это я прекрасно вижу.