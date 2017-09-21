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Бачення Західною Європою того, що відбувається в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 08 тра, 2018 21:10
Пропонуємо до обговорення:
Бачення Західної Європи того, що відбувається в Україні, не відповідає реаліям. Про це сьогодні, 7 травня, у ході лекції для студентів Київського інституту бізнесу і права повідомив голова Представництва ЄС в Україні Хьюг Мінгареллі.
Дивися повний текст Бачення Західною Європою того, що відбувається в Україні, не відповідає реаліям, - Мінгареллі
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Додано: Вів 08 тра, 2018 21:10
если избиратели в ЕС поймут, что на самом деле происходит в Украине, их политикам придется отвечать на вопросы, какого хрена они подкармливают Петину свору, а то и бежать в Ростов, ну ладно- в Южную Америку
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
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