Бачення Західною Європою того, що відбувається в...

Додано: Вів 08 тра, 2018 21:10

если избиратели в ЕС поймут, что на самом деле происходит в Украине, их политикам придется отвечать на вопросы, какого хрена они подкармливают Петину свору, а то и бежать в Ростов, ну ладно- в Южную Америку

Боже, Царя Шеколадного храни!

Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!