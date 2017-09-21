Бачення Західною Європою того, що відбувається в...

buratinyo написав:

Хитрожопые твари. Им нужны не только наши люди, им нужны еще и наши туристы с деньгами, чтобы увеличивать доходы местного бизнеса. Наш среднестатистический украинец теперь не может ехать отдыхать в Крым, оставляя таким образом бабки в Украине. Ему приходится тратить заработанное за рубежом, ухудшая платежный баланс Украины. Только по этой причине ЕС отменило безвиз с Украиной, а не потому что хотят принять туда равноценного члена. Пора сказать правду - нами теперь управляют либо недальновидные политики, либо конкретно из-за рубежа. Выход один - перевыборы либо война. Слава Богу к войне мы уже готовы лучше, чем в 2013 году. Иначе сдохнем - мы слабые ментально. Враги, часто только еврейской национальности, косят под украинцев, тщательно разъединяя нас по надуманным признакам, заменяя трезвые идеи эмоциональными соплями. Подозреваю, что в этом участвует не только Москва. Но с другой стороны - если безвиз есть, то им надо пользоваться, но только с умом - ездить на заработки и деньги переводить в Украину и тратить их здесь. Таким образом украинцы сорвут планы наших соперников, конкурентов и даже явных врагов. Будем умнее.