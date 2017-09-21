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Бачення Західною Європою
того, що відбувається в...

Бачення Західною Європою того, що відбувається в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 21:10

Бачення Західною Європою того, що відбувається в...

Пропонуємо до обговорення:
Бачення Західної Європи того, що відбувається в Україні, не відповідає реаліям. Про це сьогодні, 7 травня, у ході лекції для студентів Київського інституту бізнесу і права повідомив голова Представництва ЄС в Україні Хьюг Мінгареллі.

Дивися повний текст Бачення Західною Європою того, що відбувається в Україні, не відповідає реаліям, - Мінгареллі.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 21:10

если избиратели в ЕС поймут, что на самом деле происходит в Украине, их политикам придется отвечать на вопросы, какого хрена они подкармливают Петину свору, а то и бежать в Ростов, ну ладно- в Южную Америку
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 22:25

Одним из способов, как поменять ситуацию в лучшую сторону, Мингарелли назвал обеспечение возможности молодым людям путешествовать в Западную Европу.


А кто им мешает сейчас путешествовать :?: безвиз Петин получили, в чем проблема, что еще мешает кроме отсутствия денег у большей части молодежи :!: значительная часть из которой мечтает не просто поехать на запад посмотреть, а навсегда переехать/сбежать туда к ним от нашей безнадеги :?

P.S. или Мингарелли предлагает за свой счет или ЕС спонсировать их поездки/путешествия на запад :idea:
Михалыч
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 23:40

Re: Бачення Західною Європою того, що відбувається в...

У меня такое ощущение, что идет некислый замес за рабочую силу из Украины.
Ясен пень, что даже среднестатистический гражданин из Украины с очень средним образованием, для Европы предпочтительней, среднестатистического нелегала из условного Сомали. Не говоря уж о людях с верхним, хоть и украинским образованием.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 06:42

  rjkz написав:У меня такое ощущение, что идет некислый замес за рабочую силу из Украины.
Ясен пень, что даже среднестатистический гражданин из Украины с очень средним образованием, для Европы предпочтительней, среднестатистического нелегала из условного Сомали. Не говоря уж о людях с верхним, хоть и украинским образованием.

Абсолютно с Вами согласен - у самого такие же мысли. Европа уже "наелась" эмигрантов из арабских стран и наконец-то поняли как они облажались, когда их пустили к себе.
Главное преимущество наших людей - это ассимиляция! Т.е. если пустить в страну миллион арабов, то они организуют свои общины, выживут с этих территорий местное население, расплодятся сами многократно, будут устраивать демонстрации и требовать пособий и т.д., но работать они НЕ БУДУТ. А вот наши люди тихо-мирно подстраиваются под местные законы-порядки-традиции и РАБОТАЮТ. И если запущенный сейчас миллион арабов через 5 лет превратится в 3-5 миллионов арабов, то миллион украинцев в Европе через 5 лет превратится в 1-1.5 миллиона поляков-чехов-немцев и т.д. Вот в чём суть!
Странно конечно, что европейцам понадобилось столько времени, чтобы это понять.
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 09:04

  rjkz написав:У меня такое ощущение, что идет некислый замес за рабочую силу из Украины.
Ясен пень, что даже среднестатистический гражданин из Украины с очень средним образованием, для Европы предпочтительней, среднестатистического нелегала из условного Сомали. Не говоря уж о людях с верхним, хоть и украинским образованием.


Поляки сейчас постоянно проводят семинары со страшекурсниками харьковских университетов, лучшим предлагают хорошие условия для продолжения обучения в Польше, ляхи народ сообразительный - сразу послали ЕС с их арабами куда подальше, прекрасно понимая что лучше всего решать свои проблем за счет населения соседней страны, а результат такой политики в будущем вообще может иметь вообще прекрасные переспективы, о которых пока говорят очень мало...
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 09:46

  antikkristall написав:
  rjkz написав:У меня такое ощущение, что идет некислый замес за рабочую силу из Украины.
Ясен пень, что даже среднестатистический гражданин из Украины с очень средним образованием, для Европы предпочтительней, среднестатистического нелегала из условного Сомали. Не говоря уж о людях с верхним, хоть и украинским образованием.


Поляки сейчас постоянно проводят семинары со страшекурсниками харьковских университетов, лучшим предлагают хорошие условия для продолжения обучения в Польше, ляхи народ сообразительный - сразу послали ЕС с их арабами куда подальше, прекрасно понимая что лучше всего решать свои проблем за счет населения соседней страны, а результат такой политики в будущем вообще может иметь вообще прекрасные переспективы, о которых пока говорят очень мало...

Хитрожопые твари. Им нужны не только наши люди, им нужны еще и наши туристы с деньгами, чтобы увеличивать доходы местного бизнеса. Наш среднестатистический украинец теперь не может ехать отдыхать в Крым, оставляя таким образом бабки в Украине. Ему приходится тратить заработанное за рубежом, ухудшая платежный баланс Украины.

Только по этой причине ЕС отменило безвиз с Украиной, а не потому что хотят принять туда равноценного члена.

Пора сказать правду - нами теперь управляют либо недальновидные политики, либо конкретно из-за рубежа. Выход один - перевыборы либо война. Слава Богу к войне мы уже готовы лучше, чем в 2013 году.

Иначе сдохнем - мы слабые ментально. Враги, часто только еврейской национальности, косят под украинцев, тщательно разъединяя нас по надуманным признакам, заменяя трезвые идеи эмоциональными соплями. Подозреваю, что в этом участвует не только Москва.

Но с другой стороны - если безвиз есть, то им надо пользоваться, но только с умом - ездить на заработки и деньги переводить в Украину и тратить их здесь. Таким образом украинцы сорвут планы наших соперников, конкурентов и даже явных врагов. Будем умнее.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 13:45

  buratinyo написав: Хитрожопые твари. Им нужны не только наши люди, им нужны еще и наши туристы с деньгами, чтобы увеличивать доходы местного бизнеса. Наш среднестатистический украинец теперь не может ехать отдыхать в Крым, оставляя таким образом бабки в Украине. Ему приходится тратить заработанное за рубежом, ухудшая платежный баланс Украины. Только по этой причине ЕС отменило безвиз с Украиной, а не потому что хотят принять туда равноценного члена. Пора сказать правду - нами теперь управляют либо недальновидные политики, либо конкретно из-за рубежа. Выход один - перевыборы либо война. Слава Богу к войне мы уже готовы лучше, чем в 2013 году. Иначе сдохнем - мы слабые ментально. Враги, часто только еврейской национальности, косят под украинцев, тщательно разъединяя нас по надуманным признакам, заменяя трезвые идеи эмоциональными соплями. Подозреваю, что в этом участвует не только Москва. Но с другой стороны - если безвиз есть, то им надо пользоваться, но только с умом - ездить на заработки и деньги переводить в Украину и тратить их здесь. Таким образом украинцы сорвут планы наших соперников, конкурентов и даже явных врагов. Будем умнее.

Зачем рисковать, зачем война и прочее? Если вы специалист- лучше поехать в ЕС и работать, детей рожать и воспитывать там. Мы же всё-таки стремились в ЕС, а не как рашка- воевать и патриотично баяны рвать на груди.
Reddick
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 14:49

Re: Бачення Західною Європою того, що відбувається в...

Ви на скільки років вперед намагаєтеся заглянути ? На 10-20 - так це навіть для одного покоління не горизонт планування . Оці всі розмови про переїхати - тільки на користь корпорацій наднаціональних - яким однаково , хто на них буде працювати і де . Не хочете думати - що буде з вашими внуками чи тут , чи в Європі - то хоч не заважайте іншим . У нас в загальному ситуація навіть трошки краща , ніж в Європі - бо якщо дивитися тільки на побутові умови життя - то це якось замало - людина звикає до будь-яких . Але у них там надзвичайно глибока криза назріває , розшаровування населення по доходам набирає оберти - і коли це все прорветься - падіння буде надзвичайно сильним . Ізоляціонізм набирає оберти в розвинених чому ? Щоб якось спробувати в меншому просторі розгрібати проблеми ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 14:59

  Puente написав:Ви на скільки років вперед намагаєтеся заглянути ? На 10-20 - так це навіть для одного покоління не горизонт планування . Оці всі розмови про переїхати - тільки на користь корпорацій наднаціональних - яким однаково , хто на них буде працювати і де . Не хочете думати - що буде з вашими внуками чи тут , чи в Європі - то хоч не заважайте іншим . У нас в загальному ситуація навіть трошки краща , ніж в Європі - бо якщо дивитися тільки на побутові умови життя - то це якось замало - людина звикає до будь-яких . Але у них там надзвичайно глибока криза назріває , розшаровування населення по доходам набирає оберти - і коли це все прорветься - падіння буде надзвичайно сильним . Ізоляціонізм набирає оберти в розвинених чому ? Щоб якось спробувати в меншому просторі розгрібати проблеми ...


Посмеялся...сквозь слезы. :mrgreen:
rjkz
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