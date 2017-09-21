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Бачення Західною Європою
того, що відбувається в...

Бачення Західною Європою того, що відбувається в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 16:13

  buratinyo написав: Хитрожопые твари. Им нужны не только наши люди, им нужны еще и наши туристы с деньгами, чтобы увеличивать доходы местного бизнеса. Наш среднестатистический украинец теперь не может ехать отдыхать в Крым, оставляя таким образом бабки в Украине. Ему приходится тратить заработанное за рубежом, ухудшая платежный баланс Украины. Только по этой причине ЕС отменило безвиз с Украиной, а не потому что хотят принять туда равноценного члена. Пора сказать правду - нами теперь управляют либо недальновидные политики, либо конкретно из-за рубежа. Выход один - перевыборы либо война. Слава Богу к войне мы уже готовы лучше, чем в 2013 году. Иначе сдохнем - мы слабые ментально. Враги, часто только еврейской национальности, косят под украинцев, тщательно разъединяя нас по надуманным признакам, заменяя трезвые идеи эмоциональными соплями. Подозреваю, что в этом участвует не только Москва. Но с другой стороны - если безвиз есть, то им надо пользоваться, но только с умом - ездить на заработки и деньги переводить в Украину и тратить их здесь. Таким образом украинцы сорвут планы наших соперников, конкурентов и даже явных врагов. Будем умнее.

1. Ніхто нікому не забороняє витрачати гроші на неокупованих узбережжях.
2 Що дадуть Україні перевибори або війна: перше - нічого хорошого (все залишиться на свїх місцях), а друге - дуже багато поганого, навіть розписувати страшно. До війни треба бути готовим. але безлуздя розпочинати її.
3. Не треба шукати ворогів серед іновірців - наша розєднаність наш головний ворог.
vajnagi
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Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 16:20

  buratinyo написав:Иначе сдохнем - мы слабые ментально. Враги, часто только еврейской национальности, косят под украинцев, тщательно разъединяя нас по надуманным признакам, заменяя трезвые идеи эмоциональными соплями. Подозреваю, что в этом участвует не только Москва.


А разве украинцев нужно кому-то разъединять,тем более в основном уехавшим или продолжающим уезжать евреям?
Украинцы сами прекрасно с этим справляются и готовы лечь хоть под Россию как этнический украинец Захарченко, или под США как пчеловод Ющенко, продав при этом из любимой родины все что угодно.
back in USSR
slavek
 
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