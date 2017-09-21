Бачення Західною Європою того, що відбувається в...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
buratinyo написав: Хитрожопые твари. Им нужны не только наши люди, им нужны еще и наши туристы с деньгами, чтобы увеличивать доходы местного бизнеса. Наш среднестатистический украинец теперь не может ехать отдыхать в Крым, оставляя таким образом бабки в Украине. Ему приходится тратить заработанное за рубежом, ухудшая платежный баланс Украины. Только по этой причине ЕС отменило безвиз с Украиной, а не потому что хотят принять туда равноценного члена. Пора сказать правду - нами теперь управляют либо недальновидные политики, либо конкретно из-за рубежа. Выход один - перевыборы либо война. Слава Богу к войне мы уже готовы лучше, чем в 2013 году. Иначе сдохнем - мы слабые ментально. Враги, часто только еврейской национальности, косят под украинцев, тщательно разъединяя нас по надуманным признакам, заменяя трезвые идеи эмоциональными соплями. Подозреваю, что в этом участвует не только Москва. Но с другой стороны - если безвиз есть, то им надо пользоваться, но только с умом - ездить на заработки и деньги переводить в Украину и тратить их здесь. Таким образом украинцы сорвут планы наших соперников, конкурентов и даже явных врагов. Будем умнее.
1. Ніхто нікому не забороняє витрачати гроші на неокупованих узбережжях. 2 Що дадуть Україні перевибори або війна: перше - нічого хорошого (все залишиться на свїх місцях), а друге - дуже багато поганого, навіть розписувати страшно. До війни треба бути готовим. але безлуздя розпочинати її. 3. Не треба шукати ворогів серед іновірців - наша розєднаність наш головний ворог.
buratinyo написав:Иначе сдохнем - мы слабые ментально. Враги, часто только еврейской национальности, косят под украинцев, тщательно разъединяя нас по надуманным признакам, заменяя трезвые идеи эмоциональными соплями. Подозреваю, что в этом участвует не только Москва.
А разве украинцев нужно кому-то разъединять,тем более в основном уехавшим или продолжающим уезжать евреям? Украинцы сами прекрасно с этим справляются и готовы лечь хоть под Россию как этнический украинец Захарченко, или под США как пчеловод Ющенко, продав при этом из любимой родины все что угодно.
rjkz написав:У меня такое ощущение, что идет некислый замес за рабочую силу из Украины. Ясен пень, что даже среднестатистический гражданин из Украины с очень средним образованием, для Европы предпочтительней, среднестатистического нелегала из условного Сомали. Не говоря уж о людях с верхним, хоть и украинским образованием.
Но с другой стороны - если безвиз есть, то им надо пользоваться, но только с умом - ездить на заработки и деньги переводить в Украину и тратить их здесь.
ну так именно так всё и происходит давно, без ваших советов и до безвиза ещё. Те деньги, чтро там зарабатывают наши соотечественники, по большей мере, тратятся в Украине в виде приобретения недвижимости, авто, продуктов питания и других товаров для жизны. Причина проста: в основном, заработанных денег хватает на более-менее пристойный уровень жизни только в Украине за счёт высокого курса валюты, для крупных трат в виде недвиги за рубежом их далеко не хватит.