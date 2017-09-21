Бачення Західною Європою того, що відбувається в...

Додано: Сер 09 тра, 2018 22:09

Почитал комментарии, такое впечатление что ничего за 80 лет не поменялось, реализуется то, что было написано в «Майн кампф», новый порядок в Европе, завоевание жизненного пространства для стран арийцев/западной Европы которые воспринимают ЕС больше как пространство для территориальной экспансии за счет территории и такой себе германизации славянских стран Восточной Европы и славянских частей бывшей российской империи/СССР путем искусственного создания этнической/идейной разницы/борьбы за существование между ними и Россией/бывшей митрополией путем заманухи экономических методов и оголтелой пропаганды как средство манипуляции сознанием и чувствами лохтората, причем некоторые особо ретивые страны создают даже министерства пропаганды/информполитики, реальное снижение парламентаризма и самоуправления на местах при сохранение видимости и даже якобы расширения таковых но по факту ужесточения режима и сужения прав лохтората, реальная концентрация власти и СМИ/пропаганды в одних руках создавая по факту таких себе недофюреров.Вообще я был за вступление Украины в ЕС но против майдана, потому, что считал реальные проблемы в стране и обоснованное недовольство населения Украины в случае майдана/революции/переворота кто как считает не важно, воспользуются и вынесут к власти еще более беспринципных, алчных и коррумпированных тиранов, а так же к втягиванию Украины в геополитические игрища запада и востока и войне, к сожаление на мое субъективное мнение я оказался прав, люди пришедшие/захватившие власть после майдана оказались именно такими да и войну мы получили. Сейчас у меня ощущение полной безнадеги в Украине, ЕС перестал для меня быть целью движения Украины т.к. Украина в ЕС я смотрю полностью потеряет свою самостоятельность политическую/экономическую, ЕС может говорить все, что угодно, но по факту как мне видится они проводят тут политику колонизации путем деиндустриализации страны, превращения Украины в ресурсный сырьевой и человеческий придаток арийцев/Западной Европы выкачивая эти ресурсы из Украины со страшной силой. Недавно читал, что Германия предлагает отменить принцип консенсуса в Европейском совете (высший политический/руководящий орган ЕС) при принятие важных решений якобы для большей гибкости и оперативности принятия решений в ЕС, заменив его простым большинством, ну и нормально для немцев, потому что в Еропарлементе арийцы/западная Европа имеют уже большинство за счет того, что население этих стран по численности больше, а в европарламенте количество мест между странами ЕС распределены согласно численности населения в странах, соответственно они арийцы/западная Европа имеют большинство мест (поэтому что бы они не говорили, им не нужна Украина с 50 млн. населения и такую Украину они не примут в состав ЕС, а вот с 30 мл. они примут даже такую коррумпированную и в разрухе потому как стратегический перевес будет в Европарламенте на их старане а не на стороне стран восточной Европы и бывшего СССР), а тут еще если отменят принцип консенсуса в Европейском совете как предлагают немцы тогда страны восточной Европы и бывшего СССР полностью подпадают под политическую и экономическую зависимость от арийцев/западно Европейских стран. В общем у меня начало складываться впечатление, что Гитлер умер, а его идеи о третьем рейхе и новом Европейском порядке, экспансии на восток/захвате жизненного пространства для арийцев живы и трансформировались в ЕС, только уже с огерманиванием евреев, славян, арабов, цыган и не военными и пропагандистскими методами происходит формирование нового порядка и экспансия на восток, а экономическими и пропагандистскими. Черт его знает, мне начинает думаться, что наши карманычи именно поэтому запретили «Майн кампф» Гитлера и книги Муссолини потому что лохторат может увидеть слишком явные параллели того, что написано в этих книгах с тем, что происходит сейчас как в самой ЕС так и в плане экспансии ЕС в страны восточной Европы и бывшего СССР, нацикам их запреты не проблема, нацики чуваки активные и деятельные найдут эти книги, скачают в интеренете и запрет этих книг как мне кажется не защита от пропаганды нацизма, а защита от того, что бы пассионарный лохторат не такой деятельный и активный как нацики не смог свободно почесть их и увидеть параллели того, что сейчас происходит с тем что в них написано. В Израиле к стати эти книги не запрещены, больше того они изучаются потому как люди должны знать и понимать истоки и природу фашизма и нацизма, мне вообще начинает думаться, что если бы не холокост евреев проведенный Гитлером, в Европе забыли о войне он бы был для них сейчас героем арийцев/западной Европы как Наполеон во Франции для французов хотя наполеон проиграл войну и арийцы/западная Европа Гитлера даже проиграв войну возможно чествовали в Германии и ЕС сейчас как основателя нового третьего Рима/Нового Европейского порядка вылившегося в ЕС под руководством арийцев/западной Европы, но Гитлер совершил фатальную ошибку устроив это чудовищное преступление против человечества-холокост.Сейчас я против вступления в ЕС, мы уже были в Российской Империи, Польше, СССР где от Украины мало что зависело и сейчас нас пытаются втянуть в другой тоталитарное объединение в котором от голоса Украины мало что будет зависеть. Мне думается, что Британия выходя из ЕС еще отделается малой ценой там какие то пару десятков миллиардов евро, Британия огромная страна как в плане экономике и обороны так и в плане населения и экономики, политические интересы Британии и Германии не всегда совпадали, Германия не могла игнорировать голос/мнение Британии, поэтому их отпустят и они откупятся относительно малой ценой от ЕС, а вот думаю лет через пятьдесят когда они проведут свои реформы в ЕС и отменят или максимально нивелируют суверенитет своих стран членов ЕС, отменив окончательно принятие важных решений путем консенсуса, западная арийская бюрократия в Брюсселе сможет полностью игнорировать мнение и интересы восточнославянских стран ЕС и фиг они смогут выйти из ЕС если их что то перестанет устраивать, из задавят и не дадут выйти политическими, экономическими и не удивлюсь даже если военными методами. Поэтому я предпочел, что бы Украина стала сильным прежде всего экономически независимым государством, которое сможет само выдирать свой путь, но к сожалению это уже утопия отсюда у меня и ощущение полной безнадеги в Украине. Как то так я думаю, как всегда много букв, эскадрон моих мыслей шальныхP.S. и да соглашусь с одним из выше отписавшимся комментаторов, действительно славяне если переезжают стараются поскорей ассимилироваться и зачастую их дети считают себя немцами, голландцами, итальянцами кто где нашел себе новую родину, что отличает их от арабов и цыган которые могут и в третьем и четвертом поколение жить своей коммуной не желая ассимилироваться/огерманиваться/ариезироваться. У самого племянница уехала в Польшу учиться, заканчивает второй курс, возвращаться не собирается, она уже ополячилась и сюда даже не приезжает, пару месяцев назад уехала в Германию брата бывшая, работала тут врачом, зав отделением, тихо, никому ничего не говоря, во время отпуска и беря больничные три года учила языки и ездила в Польшу делала/подтверждала себе диплом в Польше, а в этом году переехала с этим дипломом в Германию, устроилась работать там врачом, зачем ей переезжать в Польшу, когда с польским дипломом она может работать спокойно в Германии и получать в пару тройку раз больше чем в Польше. Соглашусь с тем кто был отписался, действительно таки да эмигранты с Украины зачастую считают так, мама украинка, папа украинец, а я немец, итальянец, испанец и т.д. ассимилировавшись с местным населением в отличие от арабов и цыган, ну и немцы решают свои проблемы, потому как у них собственно немецкое население стареет, а арабы с цыганами кроме получения пособия зачастую ничего не делают в отличие от украинцев и самих немцев которые читал недавно все больше вынуждены уже работать на двух работах потому как немцам их дохода с одной работы уже не хватает.P.S. P.S. господа нацики, агенты и сотрудники СБУ, поропагандосы на зарплате и модераторы на форуме, и прочие возможно недовольные моим сообщением, специально для Вас поясняю, все написанное мною не является пропагандой той или иной идеологии, не является разжиганием какой то розни национальной или политической или какой другой, все написанное выражает лишь мое субъективное мнение и мысли в слух....не более, Вы можете быть согласны с написанным мной или нет, возможно у Вас свое мнение, я свое не навязываю, я лишь выразил свое мнение, не удаляйте плиз мое сообщение, мы вроде как декларируем что идем в цивилизованный демократический мир одна из ценностей которого плюрализм мнений, если Вы с чем то из написанного несогласны давайте дискутировать, если люди не будут общаться и дискутировать то это прямой путь к цензуре и тоталитаризму и даже возможно войнушке если радикалы (к коим я себя не отношу) не найдут другого способа мирно выразить/высказать/донести свое мнение.