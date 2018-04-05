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Латвійська Euroapotheca вирішила
припинити діяльність в...

Латвійська Euroapotheca вирішила припинити діяльність в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 21:12

Латвійська Euroapotheca вирішила припинити діяльність в...

Пропонуємо до обговорення:
Латвійська компанія Euroapotheca вирішила припинити діяльність в Україні і зосередитися на ринках Північної, Центральної та Східної Європи.

Дивися повний текст Латвійська Euroapotheca вирішила припинити діяльність в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 21:12

4 аптеки имеют за год выручку Є700тыс, т.е дневная выручка менее Є500?
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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