Латвійська компанія Euroapotheca вирішила припинити діяльність в Україні і зосередитися на ринках Північної, Центральної та Східної Європи.
Дивися повний текст Латвійська Euroapotheca вирішила припинити діяльність в Україні.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 08 тра, 2018 21:12
Латвійська Euroapotheca вирішила припинити діяльність в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Латвійська Euroapotheca вирішила припинити діяльність в Україні.
Додано: Вів 08 тра, 2018 21:12
4 аптеки имеют за год выручку Є700тыс, т.е дневная выручка менее Є500?
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
|