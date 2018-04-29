Понад 40% українців підтримують інтеграцію України в ЄС...

Додано: Сер 09 тра, 2018 20:13

не верится, либо эти 40% небыли в ЕС или были как туристы и не жили, потому что нужно пожить чтобы понять как живется.Да согласен, их гражданам в их же странах думаю лучше чем украинцам в Украине, но на хорошие работы и где платят побольше берут в первую очередь своих граждан, я не могу говорить о всей Европе, не был во всех странах, но вот южная Европа как Греция, Португалия, Италия, Испания, Франция задыхаются от нелегалов, безработица сумасшедшая, там своим не хватает работы, то что они где-то могут заработать 1000-2000 евро не о чем не говорит, бензин дороже, аренда квартир, коммуналка, хлеб черный буханка 2 евро в Испании, по цене бутылки хорошего винаКупить квартиру, так вот кто-то говорит там кредиты дают под 3-5%, да, дают, так квартиры в новых домах стартуют от 3000 до 5000 евро за кв.м.В старых намного дешевле , но делать ремонт здесь и у нас - совсем разные вещи и цены!Короче много нюансов, их экономика трещит по швам, ввели евро, а вот сами экономики стран ЕС очень разные если к примеру сравнивать север и юг. Беженцы плывут, я уж думаю как бы нам скоро не пришлось отгораживаться от них!Вы думаете европейцы идиоты и они ввели безвиз для того чтобы вы с легкостью там работали? Им нужны деньги, туристы или дешевая рабочая сила , которая будет не пивко попивать а пахать на плантациях за 10 евро в день, это по испански либо 5 бутылок вина или 5 буханок черного хлеба.Я Вас не пугаю, у каждого свой путь, может у кого-то другое мнение, но мое, то что у нас очень прекрасная страна, климат, природа, но также нужно работать, но ты хоть в своей стране, также нужно учится, развиваться, как говорил Шевченко: свого не цурайтеся і чужому навчайтеся! В хорошому розумінні цього слова!Есть много чего плохого, приезжайте, смотрите ЕС, учитесь тому хорошему что можно взять у них! К примеру выучить хорошо их язык.....это не мешки таскать на плечах.Всем желаю хорошего дня и уверен что в Украине все будет хорошо, я к примеру иностранцам говорю о многом том хорошем что есть у нас и они в шоке, они почему-то знают о нас только плохое, видимо по их ТВ хорошо по ушам ездят.Пишу с Испании, если кому-то что-то интересно пишите в приват....