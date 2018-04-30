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У США здійснив перший політ
гібридний пасажирський...

У США здійснив перший політ гібридний пасажирський...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 15:28

У США здійснив перший політ гібридний пасажирський...

Пропонуємо до обговорення:
У місті Цинциннаті в США відбувся перший політ незвичайного апарату SureFly, призначеного для перевезення пасажирів.

Дивися повний текст У США здійснив перший політ гібридний пасажирський мультикоптер (видео).
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Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 15:29

Это не дрон, это вертолет. Название "дрон" подразумевает беспилотное управление.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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