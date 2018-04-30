У місті Цинциннаті в США відбувся перший політ незвичайного апарату SureFly, призначеного для перевезення пасажирів.
Дивися повний текст У США здійснив перший політ гібридний пасажирський мультикоптер (видео).
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Додано: Сер 09 тра, 2018 15:28
У США здійснив перший політ гібридний пасажирський...
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Дивися повний текст У США здійснив перший політ гібридний пасажирський мультикоптер (видео).
Додано: Сер 09 тра, 2018 15:29
Это не дрон, это вертолет. Название "дрон" подразумевает беспилотное управление.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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