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Інвестори готуються до посилення волатильності на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 09 тра, 2018 17:40
Пропонуємо до обговорення:
Інвестори готуються до посилення волатильності на emerging markets в найближчі дні після різкого падіння курсів валют і акцій країн, що розвиваються, минулого тижня на тлі зміцнення долара США і невирішених місцевих проблем, пише Financial Times.
Дивися повний текст Інвестори готуються до посилення волатильності на ринках, що розвиваються
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Додано: Сер 09 тра, 2018 17:40
Это кому-то так бы хотелось, вернее хотелось бы ввести нас в заблуждение. При рекордном торговом и бюджетном дефиците в США в последние месяцы, взлете гос. долга и при росте доходностей по трежерям, а также при взлете цены на нефть все может быть с точностью до наоборот.
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Додано: Сер 09 тра, 2018 17:42
При таких показателях торгового и бюджетного дефицита как сейчас у них и при взлете гос. долга и цены на нефть все может быть наоборот.
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