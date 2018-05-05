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Аналітик з Уолл-стріт розповів, чи варто зараз...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 09 тра, 2018 18:45
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив Нік Колас, перший аналітик з Уолл-стріт
Дивися повний текст Аналітик з Уолл-стріт розповів, чи варто зараз інвестувати в криптовалюту
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