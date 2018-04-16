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Українцям хочуть нав'язати
додаткові платежі за газ

Українцям хочуть нав'язати додаткові платежі за газ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 19:43

Українцям хочуть нав'язати додаткові платежі за газ

Пропонуємо до обговорення:
Оселі українців почали «відрізати» від газу.

Дивися повний текст Українцям хочуть нав'язати додаткові платежі за газ.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 19:43

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