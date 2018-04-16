Оселі українців почали «відрізати» від газу.
Дивися повний текст Українцям хочуть нав'язати додаткові платежі за газ.
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Додано: Сер 09 тра, 2018 19:43
Українцям хочуть нав'язати додаткові платежі за газ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українцям хочуть нав'язати додаткові платежі за газ.
Додано: П'ят 11 тра, 2018 22:23
Нужно платить дополнительные платежи за газ (в т.ч. украинский), а то "кто-то" нападьот
Всё IMHO
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