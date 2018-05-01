Раз на два роки Держстат проводить дослідження домогосподарств, спрямоване на вивчення їх сприйняття власної бідності.
Дивися повний текст Українці оцінили свою бідність: на що найбільше не вистачає грошей.
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Додано: Сер 09 тра, 2018 19:58
Українці оцінили свою бідність: на що найбільше не...
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Дивися повний текст Українці оцінили свою бідність: на що найбільше не вистачає грошей.
Додано: Сер 09 тра, 2018 19:58
Ну что ж тут скажешь? Прекрасная новость. Бедность значит оценили... Ну для себя хоть узнаю, что первый признак Зубожіння это - "нестача коштів для тижневого сімейного відпочинку поза домом один раз на рік – 52% (55%);".
Ну хорошо хоть не отсутвие айфона.
Понятное дело, что такое зубожиння делает людей исключительно угнетёнными и несчатсными.
В борьбе обретёшь ты право своё.
Додано: Сер 09 тра, 2018 20:05
Что за бред, работникам положено две пары трусов, краюшка хлеба, и главное больше работать и никакого отдыха. Откуда вы такие беретесь? Двадцать первый век, а половина жалуются, что не могут недельку в год отдохнуть семьей, заметь не на Мальдивах, а просто вне дома.
Додано: Сер 09 тра, 2018 20:27
на афон Х не хватает раз в год
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/9/9a/Bank_of_America_Logo.png/260px-Bank_of_America_Logo.png
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение.
Додано: Сер 09 тра, 2018 20:33
Обратите внимание, в опросе нет нехватки средств на образование. Мое мнение - его качество уже сейчас таково, что и говорить не о чем
Додано: Сер 09 тра, 2018 20:40
не журытыся,громадяне! через двадцять пьять рокив будэтэ жыты як при януковиче
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