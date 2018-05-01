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Українці оцінили свою бідність:
на що найбільше не...

Українці оцінили свою бідність: на що найбільше не...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 19:58

Українці оцінили свою бідність: на що найбільше не...

Пропонуємо до обговорення:
Раз на два роки Держстат проводить дослідження домогосподарств, спрямоване на вивчення їх сприйняття власної бідності.

Дивися повний текст Українці оцінили свою бідність: на що найбільше не вистачає грошей.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 19:58

Ну что ж тут скажешь? Прекрасная новость. Бедность значит оценили... Ну для себя хоть узнаю, что первый признак Зубожіння это - "нестача коштів для тижневого сімейного відпочинку поза домом один раз на рік – 52% (55%);".
Ну хорошо хоть не отсутвие айфона.
Понятное дело, что такое зубожиння делает людей исключительно угнетёнными и несчатсными.
В борьбе обретёшь ты право своё.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 20:05

  lrs7719 написав:Понятное дело, что такое зубожиння делает людей исключительно угнетёнными и несчатсными.


Что за бред, работникам положено две пары трусов, краюшка хлеба, и главное больше работать и никакого отдыха. Откуда вы такие беретесь? Двадцать первый век, а половина жалуются, что не могут недельку в год отдохнуть семьей, заметь не на Мальдивах, а просто вне дома.
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Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 20:27

на афон Х не хватает раз в год
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/9/9a/Bank_of_America_Logo.png/260px-Bank_of_America_Logo.png
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение. Про тролей на ветке ПлатинумБанка
KOKS
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Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 20:33

Обратите внимание, в опросе нет нехватки средств на образование. Мое мнение - его качество уже сейчас таково, что и говорить не о чем
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 06:12

  max_us_ua написав:Обратите внимание, в опросе нет нехватки средств на образование. Мое мнение - его качество уже сейчас таково, что и говорить не о чем

Если есть компьютер с подкл. интернетом - вся инфа планеты доступна.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 06:31

  BIGor написав:
  max_us_ua написав:Обратите внимание, в опросе нет нехватки средств на образование. Мое мнение - его качество уже сейчас таково, что и говорить не о чем

Если есть компьютер с подкл. интернетом - вся инфа планеты доступна.

Тоже самое и мой малой говорит. Он больше инфы с ютуба видит чем им в школе рассказывают. Да и я стараюсь смотреть всякие познавательные по истории, технике и тд. Малой рядом в комнате находится, может что на корочку то и запишется.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 08:00

  p_a_l написав:
  BIGor написав:
  max_us_ua написав:Обратите внимание, в опросе нет нехватки средств на образование. Мое мнение - его качество уже сейчас таково, что и говорить не о чем

Если есть компьютер с подкл. интернетом - вся инфа планеты доступна.

Тоже самое и мой малой говорит. Он больше инфы с ютуба видит чем им в школе рассказывают. Да и я стараюсь смотреть всякие познавательные по истории, технике и тд. Малой рядом в комнате находится, может что на корочку то и запишется.


Ютуб это набор информации (иногда откровенно бредовой). Нужны системные знания, которые могут дать школа и ВУЗ. Так что одного Ютуба маловато будет.
Кузя
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 09:06

Re: Українці оцінили свою бідність: на що найбільше не...

Мне не хватает на beneteau oceanis 38. Зубожіння, аж сльози навертаються.
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 09:08

Re: если

  BIGor написав:есть компьютер с подкл. интернетом - вся инфа планеты доступна

Сам себе, доктор, стоматолог, учитель, воспитатель и механик...
sal
 
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