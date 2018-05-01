Українці оцінили свою бідність: на що найбільше не...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 10 тра, 2018 09:11
p_a_l написав:
Он больше инфы с ютуба видит чем им в школе рассказывают. Да и я стараюсь
Те, кто паркуется на газонах и мусорят, ютуб не смотрят? или выбирают развлекательные ролики..
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