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Українці оцінили свою бідність:
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Українці оцінили свою бідність: на що найбільше не...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 09:11

Re: малой

  p_a_l написав:Он больше инфы с ютуба видит чем им в школе рассказывают. Да и я стараюсь

Те, кто паркуется на газонах и мусорят, ютуб не смотрят? или выбирают развлекательные ролики..
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 12:26

  Кузя написав:Нужны системные знания, которые могут дать школа и ВУЗ. Так что одного Ютуба маловато будет.


coursera
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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