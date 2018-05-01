Українці оцінили свою бідність: на що найбільше не...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 10 тра, 2018 09:11
p_a_l написав:
Он больше инфы с ютуба видит чем им в школе рассказывают. Да и я стараюсь
Те, кто паркуется на газонах и мусорят, ютуб не смотрят? или выбирают развлекательные ролики..
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sal
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Додано: Чет 10 тра, 2018 12:26
Кузя написав:
Нужны системные знания, которые могут дать школа и ВУЗ. Так что одного Ютуба маловато будет.
coursera
главное оружие рашистов - ложь
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trololo
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Додано: Чет 10 тра, 2018 12:53
p_a_l
По-моему, youtube хорош, когда, скажем, нужно автомобиль выбрать (и то с оговорками). А когда я принимаю решение о том, куда вложить деньги, мне помогают не иксперды с ютуба (такие бывают и на этом ресурсе), а фундаментальные знания, основанные на вузовских.
П. С. В 2008 и 2014-2015 не потерял ни копейки, чего не скажу, например, о своей начальнице, у которой образование абы какое и заочное
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max_us_ua
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Додано: Чет 10 тра, 2018 12:59
max_us_ua написав:
копейки, чего не скажу, например, о своей начальнице, у которой образование абы какое и заочное
Она начальник. денег больше. можно вкладывать
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Додано: Чет 10 тра, 2018 13:01
Amid написав:
Мне не хватает на beneteau oceanis 38. Зубожіння, аж сльози навертаються.
возьмите Old Town Discovery 158 и не парьтесь: экономично, экологично и форму хорошо поддерживает (в смысле - физическую)...
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Radon
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Додано: Чет 10 тра, 2018 13:26
А вот Плокулол Юга, заявил, что 50000 долларов может потратить пересичный среднего класса на отдых без проблем. Это его слова после отдыха на Сейшелах.
Мабуть сбрыхав?
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NoNaMe
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Додано: Чет 10 тра, 2018 13:29
NoNaMe написав:
А вот Плокулол Юга, заявил, что 50000 долларов может потратить пересичный среднего класса на отдых без проблем. Это его слова после отдыха на Сейшелах.
Мабуть сбрыхав?
Потратить может. Просто не у всех есть что тратить
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Faceless
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