Українці оцінили свою бідність: на що найбільше не...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 09:11

Re: малой

  p_a_l написав:Он больше инфы с ютуба видит чем им в школе рассказывают. Да и я стараюсь

Те, кто паркуется на газонах и мусорят, ютуб не смотрят? или выбирают развлекательные ролики..
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 12:26

  Кузя написав:Нужны системные знания, которые могут дать школа и ВУЗ. Так что одного Ютуба маловато будет.


coursera
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 12:53

p_a_l

По-моему, youtube хорош, когда, скажем, нужно автомобиль выбрать (и то с оговорками). А когда я принимаю решение о том, куда вложить деньги, мне помогают не иксперды с ютуба (такие бывают и на этом ресурсе), а фундаментальные знания, основанные на вузовских.
П. С. В 2008 и 2014-2015 не потерял ни копейки, чего не скажу, например, о своей начальнице, у которой образование абы какое и заочное
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 12:59

Re: хорош

  max_us_ua написав:копейки, чего не скажу, например, о своей начальнице, у которой образование абы какое и заочное

Она начальник. денег больше. можно вкладывать
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 13:01

  Amid написав:Мне не хватает на beneteau oceanis 38. Зубожіння, аж сльози навертаються.

возьмите Old Town Discovery 158 и не парьтесь: экономично, экологично и форму хорошо поддерживает (в смысле - физическую)...
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 13:26

А вот Плокулол Юга, заявил, что 50000 долларов может потратить пересичный среднего класса на отдых без проблем. Это его слова после отдыха на Сейшелах.
Мабуть сбрыхав?
NoNaMe
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 13:29

  NoNaMe написав:А вот Плокулол Юга, заявил, что 50000 долларов может потратить пересичный среднего класса на отдых без проблем. Это его слова после отдыха на Сейшелах.
Мабуть сбрыхав?

Потратить может. Просто не у всех есть что тратить :mrgreen:
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 14:59

отсутствие автомобиля – 29% (29%);
УРА! Победа! 71% украинцев хватает денег на автомобиль. Слава рошену офшоровичу (ну и авторам опроса)!
ЯЧитатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 15:29

ЯЧитатель

Более того, у некоторых их два, из-за чего потом злочинна панда у зубожілих отбирает субсидию.
Amid
 
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