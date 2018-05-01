Українці оцінили свою бідність: на що найбільше не...

Те, кто паркуется на газонах и мусорят, ютуб не смотрят? или выбирают развлекательные ролики..
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 10 тра, 2018 09:11
Re: малой
Додано: Чет 10 тра, 2018 12:26
coursera
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Чет 10 тра, 2018 12:53
p_a_l
По-моему, youtube хорош, когда, скажем, нужно автомобиль выбрать (и то с оговорками). А когда я принимаю решение о том, куда вложить деньги, мне помогают не иксперды с ютуба (такие бывают и на этом ресурсе), а фундаментальные знания, основанные на вузовских.
П. С. В 2008 и 2014-2015 не потерял ни копейки, чего не скажу, например, о своей начальнице, у которой образование абы какое и заочное
Додано: Чет 10 тра, 2018 12:59
Re: хорош
Додано: Чет 10 тра, 2018 13:01
Додано: Чет 10 тра, 2018 13:26
А вот Плокулол Юга, заявил, что 50000 долларов может потратить пересичный среднего класса на отдых без проблем. Это его слова после отдыха на Сейшелах.
Мабуть сбрыхав?
Додано: Чет 10 тра, 2018 13:29
Потратить может. Просто не у всех есть что тратить
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Чет 10 тра, 2018 14:59
отсутствие автомобиля – 29% (29%);
УРА! Победа! 71% украинцев хватает денег на автомобиль. Слава рошену офшоровичу (ну и авторам опроса)!
Додано: Чет 10 тра, 2018 15:29
ЯЧитатель
Более того, у некоторых их два, из-за чего потом злочинна панда у зубожілих отбирает субсидию.
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