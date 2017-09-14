За підрахунками ООН, у світі без офіційного працевлаштування працюють два мільярди людей
Дивися повний текст В ООН підрахували заробітчан.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 09 тра, 2018 21:44
В ООН підрахували заробітчан
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В ООН підрахували заробітчан.
Зараз переглядають цей форум: Gastarbaiter, Google [Bot] і 28 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|