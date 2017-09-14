RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В ООН підрахували заробітчан

В ООН підрахували заробітчан
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 21:44

В ООН підрахували заробітчан

Пропонуємо до обговорення:
За підрахунками ООН, у світі без офіційного працевлаштування працюють два мільярди людей

Дивися повний текст В ООН підрахували заробітчан.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 81819
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 21:44

Больше 2 млн. работает на Польшу.
И премьер ни в чем не виноват.
неЗгибнев
 
Повідомлень: 56
З нами з: 03.02.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Gastarbaiter, Google [Bot] і 28 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 246, 247, 248
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
2477 118712
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 кві, 2018 16:43
Sommer
У Нацбанку підрахували, скільки валюти було виведено за...
R2 » Нед 08 кві, 2018 11:56
1 154
Переглянути останнє повідомлення
Нед 08 кві, 2018 11:56
De Bil
43% українських заробітчан, які повернулися, не планують... 1, 2, 3
R2 » П'ят 23 бер, 2018 09:31
28 2160
Переглянути останнє повідомлення
Суб 24 бер, 2018 09:52
summacut

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.