Поліпшення фінансового результату підопічних нацбанківці пов'язують зі скороченням відрахувань у резерви.
Дивися повний текст НБУ: чим ризикують українські банки і на чому заробляють.
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Додано: Чет 10 тра, 2018 08:01
НБУ: чим ризикують українські банки і на чому заробляють
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Дивися повний текст НБУ: чим ризикують українські банки і на чому заробляють.
Додано: Чет 10 тра, 2018 08:01
Я плакалЬ, где они этих писак берут
А МСФО 10-это получается десятое поколение МСФО
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