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НБУ: чим ризикують українські
банки і на чому заробляють

НБУ: чим ризикують українські банки і на чому заробляють
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 08:01

НБУ: чим ризикують українські банки і на чому заробляють

Пропонуємо до обговорення:
Поліпшення фінансового результату підопічних нацбанківці пов'язують зі скороченням відрахувань у резерви.

Дивися повний текст НБУ: чим ризикують українські банки і на чому заробляють.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 08:01

А могла бы быть и еще больше, если бы финансисты не проводили переоценку активов в рамках перехода на международные стандарты финансовой отчетности 9-го поколения — МСФО9.


Я плакалЬ, где они этих писак берут :?:
А МСФО 10-это получается десятое поколение МСФО :mrgreen:
Михалыч
 
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