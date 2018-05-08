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АЗС оштрафували на 835 мільйонів
через несплату податків

АЗС оштрафували на 835 мільйонів через несплату податків
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 08:15

АЗС оштрафували на 835 мільйонів через несплату податків

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба ДФС.

Дивися повний текст АЗС оштрафували на 835 мільйонів через несплату податків.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 08:15

Продали больше чем завезли :) Нужно на заправках воду отключать чтобы не бадяжили :)
Serkoz
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 09:07

не поделились :)
Molchyn
 
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