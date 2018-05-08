Про це повідомляє прес-служба ДФС.
Дивися повний текст АЗС оштрафували на 835 мільйонів через несплату податків.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 10 тра, 2018 08:15
АЗС оштрафували на 835 мільйонів через несплату податків
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст АЗС оштрафували на 835 мільйонів через несплату податків.
Додано: Чет 10 тра, 2018 08:15
Продали больше чем завезли :) Нужно на заправках воду отключать чтобы не бадяжили :)
|