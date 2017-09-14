Раніше повідомлялося, що в цій справі мова йде про суму в 159 млн доларів.
Дивися повний текст Анексія Криму: Росія програла українським компаніям суд в Гаазі.
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Додано: Чет 10 тра, 2018 09:12
Анексія Криму: Росія програла українським компаніям суд...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Анексія Криму: Росія програла українським компаніям суд в Гаазі.
Додано: Чет 10 тра, 2018 09:12
Зря потраченные деньги на суд. До сих пор ни кто ни кому ни чего не возвращает и возвращать не собирается и принудить к этому нет ни какой возможности ни одну ни другую сторону.
Додано: Чет 10 тра, 2018 09:37
Re: Анексія Криму: Росія програла українським компаніям суд.
И чё? И Чё? С Нафтогаз уже рассчитались наверно? Тоже самое и тут будет.
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