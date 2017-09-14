RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Анексія Криму: Росія програла
українським компаніям суд...

Анексія Криму: Росія програла українським компаніям суд...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 09:12

Анексія Криму: Росія програла українським компаніям суд...

Пропонуємо до обговорення:
Раніше повідомлялося, що в цій справі мова йде про суму в 159 млн доларів.

Дивися повний текст Анексія Криму: Росія програла українським компаніям суд в Гаазі.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 81826
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 09:12

Зря потраченные деньги на суд. До сих пор ни кто ни кому ни чего не возвращает и возвращать не собирается и принудить к этому нет ни какой возможности ни одну ни другую сторону.
repulse1815
 
Повідомлень: 50
З нами з: 09.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 09:19

Это репетиция. Следующий на подходе Пу...
Molchyn
 
Повідомлень: 222
З нами з: 01.02.18
Подякував: 58 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 09:37

Re: Анексія Криму: Росія програла українським компаніям суд.

И чё? И Чё? С Нафтогаз уже рассчитались наверно? Тоже самое и тут будет.
flashgingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 357
З нами з: 15.09.14
Подякував: 25 раз.
Подякували: 69 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 10:01

Как только юрисдикция судов, которые принимают эти решения будет поднята до нужного уровня(градуса) - дело будет за малым. А именно, арест собственности оккупанта в тех странах, где решения судов правомочны. И взаимозачет ))
Подолянин
 
Повідомлень: 316
З нами з: 25.05.14
Подякував: 12 раз.
Подякували: 68 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 10:09

совершенно верно арестуют всё движимое и не движимое имущество за пределами РФ и сделают взаимозачёт.
pvm2000
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 10.05.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 10:44

Re: анексія

  Подолянин написав:Как только юрисдикция судов, которые принимают эти решения будет поднята до нужного уровня(градуса) - дело будет за малым. А именно

Когда наступит "как только"? и каким образом
sal
 
Повідомлень: 2330
З нами з: 25.03.16
Подякував: 329 раз.
Подякували: 185 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 12:03

  pvm2000 написав:совершенно верно арестуют всё движимое и не движимое имущество за пределами РФ и сделают взаимозачёт.


Взаимозачета не получится т.к. Россия конфискует иностранную собственность в России
back in USSR
slavek
 
Повідомлень: 4782
З нами з: 16.08.09
Подякував: 95 раз.
Подякували: 849 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 12:05

Re: Анексія Криму: Росія програла українським компаніям суд.

Могу лишь повторить: "РФ не представила никаких пояснений, отмечается в релизе." Крапка.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
mister-svet
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2149
З нами з: 25.01.15
Подякував: 2 раз.
Подякували: 247 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 12:12

Да там уже такая очередь за получением долгов - по делу Ходорковского какая-то фантастическая сумма, по делу Нафтогаза, наверное еще кучу пропустил.
Получаем в порядке очередности.
freeze
4
 
Повідомлень: 7681
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2122 раз.
Подякували: 2920 раз.
 
Профіль
11
1
  #12>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: max_us_ua і 22 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Росія скоротила прокачування нафти до Європи через Україну
R2 » Вів 08 тра, 2018 13:58
2 123
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 тра, 2018 16:29
Sommer
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 246, 247, 248
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
2477 118802
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 кві, 2018 16:43
Sommer
Росія почала блокувати IP-адреси Amazon і Google 1, 2, 3
R2 » Вів 17 кві, 2018 10:57
21 1001
Переглянути останнє повідомлення
Чет 19 кві, 2018 21:01
Ratatui

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (6419)
10.05.2018 13:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.