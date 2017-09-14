Раніше повідомлялося, що в цій справі мова йде про суму в 159 млн доларів.
Дивися повний текст Анексія Криму: Росія програла українським компаніям суд в Гаазі.
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Додано: Чет 10 тра, 2018 09:12
Анексія Криму: Росія програла українським компаніям суд...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Анексія Криму: Росія програла українським компаніям суд в Гаазі.
Додано: Чет 10 тра, 2018 09:12
Зря потраченные деньги на суд. До сих пор ни кто ни кому ни чего не возвращает и возвращать не собирается и принудить к этому нет ни какой возможности ни одну ни другую сторону.
Додано: Чет 10 тра, 2018 09:37
Re: Анексія Криму: Росія програла українським компаніям суд.
И чё? И Чё? С Нафтогаз уже рассчитались наверно? Тоже самое и тут будет.
Додано: Чет 10 тра, 2018 10:01
Как только юрисдикция судов, которые принимают эти решения будет поднята до нужного уровня(градуса) - дело будет за малым. А именно, арест собственности оккупанта в тех странах, где решения судов правомочны. И взаимозачет ))
Додано: Чет 10 тра, 2018 10:09
совершенно верно арестуют всё движимое и не движимое имущество за пределами РФ и сделают взаимозачёт.
Додано: Чет 10 тра, 2018 10:44
Re: анексія
Додано: Чет 10 тра, 2018 12:03
Взаимозачета не получится т.к. Россия конфискует иностранную собственность в России
back in USSR
Додано: Чет 10 тра, 2018 12:05
Re: Анексія Криму: Росія програла українським компаніям суд.
Могу лишь повторить: "РФ не представила никаких пояснений, отмечается в релизе." Крапка.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
Додано: Чет 10 тра, 2018 12:12
Да там уже такая очередь за получением долгов - по делу Ходорковского какая-то фантастическая сумма, по делу Нафтогаза, наверное еще кучу пропустил.
Получаем в порядке очередности.
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