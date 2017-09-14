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Анексія Криму: Росія програла українським компаніям суд...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 10 тра, 2018 12:22
Подолянин
дело будет за малым
Да и теперь дело за малым. Пока малый не помрет делов не будет
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Molchyn
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