Да и теперь дело за малым. Пока малый не помрет делов не будетдело будет за малым
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Додано: Чет 10 тра, 2018 12:22
Подолянин
Да и теперь дело за малым. Пока малый не помрет делов не будет
Додано: Чет 10 тра, 2018 12:48
Была у меня мысль, как мне казалось, здравая - подать в ЕСПЧ иск к России за выпуск "крымских" монет и банкнот (это строго запрещено - изображать территорию другого государства на своих деньгах). Я бы, видимо, выиграл. Но только Путин-то не заплатит, скорее всего, а судебные издержки там не сто баксов будут
Додано: Чет 10 тра, 2018 14:10
Re: Анексія Криму: Росія програла українським компаніям суд.
это только один из первых шаров. Впереди триллионные иски к оккупанту , которые раша ничем не "отзеркалит". А далее прямой путь в гаагу для рос преступников. Преступления расийских фашистов в Сирии пойдут следующим вагоном.
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