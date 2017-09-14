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Анексія Криму: Росія програла
українським компаніям суд...

Анексія Криму: Росія програла українським компаніям суд...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 12:22

Подолянин
дело будет за малым
Да и теперь дело за малым. Пока малый не помрет делов не будет :wink:
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 12:48

Была у меня мысль, как мне казалось, здравая - подать в ЕСПЧ иск к России за выпуск "крымских" монет и банкнот (это строго запрещено - изображать территорию другого государства на своих деньгах). Я бы, видимо, выиграл. Но только Путин-то не заплатит, скорее всего, а судебные издержки там не сто баксов будут
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 14:10

Re: Анексія Криму: Росія програла українським компаніям суд.

это только один из первых шаров. Впереди триллионные иски к оккупанту , которые раша ничем не "отзеркалит". А далее прямой путь в гаагу для рос преступников. Преступления расийских фашистов в Сирии пойдут следующим вагоном.
Surfer
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 15:58

  Surfer написав:это только один из первых шаров. Впереди триллионные иски к оккупанту , которые раша ничем не "отзеркалит". А далее прямой путь в гаагу для рос преступников. Преступления расийских фашистов в Сирии пойдут следующим вагоном.

С 2014 года читаю эту чушь. Вначале " свидетелей Гааги" было гораздо больше , со временем даже до самых тупых стало доходить что все эти приговоры не стоит бумаги на которой написаны. Ни кто не будет их исполнять за границей только в самой Украине. А в Украине российских активов практически не осталось. Можно конечно своровать газ в трубе , но этого как раз и ждут. Больше ни каких возможностей!
repulse1815
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 20:13

Re: Анексія Криму: Росія програла українським компаніям суд.

Петля затягивается на шее рашни вме больше. Все это делается не зря, как говорится- потом приложат к делу. Неужели кто-то думает, что можно без последствий игнорить международные суды.
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
SMOKE
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 20:56

  SMOKE написав:Петля затягивается на шее рашни вме больше. Все это делается не зря, как говорится- потом приложат к делу. Неужели кто-то думает, что можно без последствий игнорить международные суды.

Ещё как можно. И международные договора можно послать как Будапешт кий меморандум
back in USSR
slavek
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 21:15

Re: Анексія Криму: Росія програла українським компаніям суд.

  SMOKE написав:Неужели кто-то думает, что можно без последствий игнорить международные суды.

Можно. И пример Украины это доказывает:
ЕСПЧ вычеркнул из своего реестра более 12 тысяч жалоб на Украину относительно системного невыполнения решений национальных судов, передав их рассмотрение в Комитет министров.

https://www.eurointegration.com.ua/rus/ ... 5/7076600/
«Правительство Украины признало, что ему не удалось предпринять общие меры защиты, о необходимости которых шла речь в пилотном решении, а также признал, что системная проблема может повлиять на каждого бенефициара неисполненного решения в Украине. Количество лиц, в отношении которых судебные решения не были исполнены, составляет около 120 тысяч. Вышеупомянутая ситуация может повлиять на способность Суда выполнять свою миссию относительно других заявлений, требующих рассмотрения».

https://sud.ua/ru/news/publication/1168 ... niya-espch
И ЕСПЧ просто перестал рассматривать заявления граждан Украины на неисполнение украинскими властями украинских же решений судов, т.к. их (заявлений) слишком большое количество мешает ему работать.
yanyura
 
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  #<12
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