Да и теперь дело за малым. Пока малый не помрет делов не будетдело будет за малым
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Додано: Чет 10 тра, 2018 12:22
Подолянин
Да и теперь дело за малым. Пока малый не помрет делов не будет
Додано: Чет 10 тра, 2018 12:48
Была у меня мысль, как мне казалось, здравая - подать в ЕСПЧ иск к России за выпуск "крымских" монет и банкнот (это строго запрещено - изображать территорию другого государства на своих деньгах). Я бы, видимо, выиграл. Но только Путин-то не заплатит, скорее всего, а судебные издержки там не сто баксов будут
Додано: Чет 10 тра, 2018 14:10
Re: Анексія Криму: Росія програла українським компаніям суд.
это только один из первых шаров. Впереди триллионные иски к оккупанту , которые раша ничем не "отзеркалит". А далее прямой путь в гаагу для рос преступников. Преступления расийских фашистов в Сирии пойдут следующим вагоном.
Додано: Чет 10 тра, 2018 15:58
С 2014 года читаю эту чушь. Вначале " свидетелей Гааги" было гораздо больше , со временем даже до самых тупых стало доходить что все эти приговоры не стоит бумаги на которой написаны. Ни кто не будет их исполнять за границей только в самой Украине. А в Украине российских активов практически не осталось. Можно конечно своровать газ в трубе , но этого как раз и ждут. Больше ни каких возможностей!
Додано: Чет 10 тра, 2018 20:13
Re: Анексія Криму: Росія програла українським компаніям суд.
Петля затягивается на шее рашни вме больше. Все это делается не зря, как говорится- потом приложат к делу. Неужели кто-то думает, что можно без последствий игнорить международные суды.
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
Додано: Чет 10 тра, 2018 20:56
Ещё как можно. И международные договора можно послать как Будапешт кий меморандум
back in USSR
Додано: Чет 10 тра, 2018 21:15
Re: Анексія Криму: Росія програла українським компаніям суд.
Можно. И пример Украины это доказывает:
И ЕСПЧ просто перестал рассматривать заявления граждан Украины на неисполнение украинскими властями украинских же решений судов, т.к. их (заявлений) слишком большое количество мешает ему работать.
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