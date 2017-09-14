Анексія Криму: Росія програла українським компаніям суд...

Вот как раз попалось на глаза, 50 миллиардов для Ходорковского оказывается можно вычеркнуть из очереди на ожидание выплат:
Окружной суд Гааги в апреле 2016 года отменил вердикт Постоянной палаты третейского суда. Именно она в 2014 году аналогичным образом обязала Россию выплатить рекордные 50 млрд долларов бывшим акционерам ЮКОСа. Однако России удалось убедить Окружной суд Гааги, что у третейского суда не было юрисдикции для рассмотрения спора. В итоге те, кто подал в суд на Россию, должны были еще ей возместить судебные издержки.