Анексія Криму: Росія програла українським компаніям суд...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
freeze написав:Да там уже такая очередь за получением долгов - по делу Ходорковского какая-то фантастическая сумма, по делу Нафтогаза, наверное еще кучу пропустил. Получаем в порядке очередности.
Вот как раз попалось на глаза, 50 миллиардов для Ходорковского оказывается можно вычеркнуть из очереди на ожидание выплат:
Окружной суд Гааги в апреле 2016 года отменил вердикт Постоянной палаты третейского суда. Именно она в 2014 году аналогичным образом обязала Россию выплатить рекордные 50 млрд долларов бывшим акционерам ЮКОСа. Однако России удалось убедить Окружной суд Гааги, что у третейского суда не было юрисдикции для рассмотрения спора. В итоге те, кто подал в суд на Россию, должны были еще ей возместить судебные издержки.
Але тут всі наступні суди будуть про воєнні злочини-обстріл Маріуполя,захоплення власності та вбивства. Приклад Мілошевіч. Путін буде рано чи пізно признаний воєнним злочинцем і на цьому все закінчиться...
Surfer написав:КНДР не влазит в военные операции на чужих территориях, не сбивает гражданские боинги, это совершенно абсурдное сравнение сравнивать рашку с марионеточному подконтрольным кремлю режиму кндр. И КНДР американцы плотно заманивают к обьединению с южной и в этом ест ьсерьезные подвижки - и тут рашка терпит свое фиаско - теряет подконтрольные управляемы корейские лднр, которым сплавило свои ракеты с боеголовками чтобы шантажировать мир ядерной дубинкой чужими руками. Союз был куда более серьезным чем рашка с нынешними клептократами и гопниками у власти. Навернулся медным тазом на радость всем - то же самое будет и с рашкой. Как пить дать.
1)КНДР после Сталина не подконтрольна не только СССР, но и КНР 2)Почему это Россия предоставляет КНДР ядерное оружие? 3)СССР "навернулся" вовсе не от поисков ЦРУ, а от бездарно го руководства последних лет и жадности местной партноменклатуры и КГБ
Ё-моё, только сейчас заметил, это ж статья тоже об этом Третейском Суде.
Смотрим Статут: В отсутствие заблаговременного соглашения об ином Третейский Суд может рассмотреть дело только с согласия всех спорящих сторон.
Короче ждем решения настоящих судов, а не третейских - Лондонского, Стокгольмского. Туда вроде тоже подавали аналогичные иски несколько лет назад. По идее украинские компании должны выиграть, но мне непонятно почему так долго всё тянется. Коломойский-Приватбанк подавали позже и уже рассматривают.