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Анексія Криму: Росія програла
українським компаніям суд...

Анексія Криму: Росія програла українським компаніям суд...
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  #<123
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 23:48

  freeze написав:Да там уже такая очередь за получением долгов - по делу Ходорковского какая-то фантастическая сумма, по делу Нафтогаза, наверное еще кучу пропустил.
Получаем в порядке очередности.


Вот как раз попалось на глаза, 50 миллиардов для Ходорковского оказывается можно вычеркнуть из очереди на ожидание выплат:

Окружной суд Гааги в апреле 2016 года отменил вердикт Постоянной палаты третейского суда. Именно она в 2014 году аналогичным образом обязала Россию выплатить рекордные 50 млрд долларов бывшим акционерам ЮКОСа. Однако России удалось убедить Окружной суд Гааги, что у третейского суда не было юрисдикции для рассмотрения спора. В итоге те, кто подал в суд на Россию, должны были еще ей возместить судебные издержки.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 03:59

Але тут всі наступні суди будуть про воєнні злочини-обстріл Маріуполя,захоплення власності та вбивства. Приклад Мілошевіч. Путін буде рано чи пізно признаний воєнним злочинцем і на цьому все закінчиться...
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 05:34

Анексія Криму: Росія програла українським компаніям суд...

  Surfer написав:КНДР не влазит в военные операции на чужих территориях, не сбивает гражданские боинги, это совершенно абсурдное сравнение сравнивать рашку с марионеточному подконтрольным кремлю режиму кндр. И КНДР американцы плотно заманивают к обьединению с южной и в этом ест ьсерьезные подвижки - и тут рашка терпит свое фиаско - теряет подконтрольные управляемы корейские лднр, которым сплавило свои ракеты с боеголовками чтобы шантажировать мир ядерной дубинкой чужими руками. Союз был куда более серьезным чем рашка с нынешними клептократами и гопниками у власти. Навернулся медным тазом на радость всем - то же самое будет и с рашкой. Как пить дать.

1)КНДР после Сталина не подконтрольна не только СССР, но и КНР
2)Почему это Россия предоставляет КНДР ядерное оружие?
3)СССР "навернулся" вовсе не от поисков ЦРУ, а от бездарно го руководства последних лет и жадности местной партноменклатуры и КГБ
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 06:27

Re: Анексія Криму: Росія програла українським компаніям суд.

  Surfer написав:то же самое будет и с рашкой. Как пить дать.

Скоро (тм)
Это вместо аминь теперь :)
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 07:55

Ё-моё, только сейчас заметил, это ж статья тоже об этом Третейском Суде.

Смотрим Статут:
В отсутствие заблаговременного соглашения об ином Третейский Суд может рассмотреть дело только с согласия всех спорящих сторон.

Короче ждем решения настоящих судов, а не третейских - Лондонского, Стокгольмского. Туда вроде тоже подавали аналогичные иски несколько лет назад. По идее украинские компании должны выиграть, но мне непонятно почему так долго всё тянется. Коломойский-Приватбанк подавали позже и уже рассматривают.
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