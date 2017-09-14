Анексія Криму: Росія програла українським компаніям суд...

Додано: П'ят 11 тра, 2018 14:21

yanyura "...в первую очередь суд должен признать, что теперь Крым является российской территорией..."

Так они могут таки добиться международного признания отсоединения Крыма...

«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.