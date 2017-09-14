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Анексія Криму: Росія програла
українським компаніям суд...

Анексія Криму: Росія програла українським компаніям суд...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 23:48

  freeze написав:Да там уже такая очередь за получением долгов - по делу Ходорковского какая-то фантастическая сумма, по делу Нафтогаза, наверное еще кучу пропустил.
Получаем в порядке очередности.


Вот как раз попалось на глаза, 50 миллиардов для Ходорковского оказывается можно вычеркнуть из очереди на ожидание выплат:

Окружной суд Гааги в апреле 2016 года отменил вердикт Постоянной палаты третейского суда. Именно она в 2014 году аналогичным образом обязала Россию выплатить рекордные 50 млрд долларов бывшим акционерам ЮКОСа. Однако России удалось убедить Окружной суд Гааги, что у третейского суда не было юрисдикции для рассмотрения спора. В итоге те, кто подал в суд на Россию, должны были еще ей возместить судебные издержки.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 03:59

Але тут всі наступні суди будуть про воєнні злочини-обстріл Маріуполя,захоплення власності та вбивства. Приклад Мілошевіч. Путін буде рано чи пізно признаний воєнним злочинцем і на цьому все закінчиться...
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 05:34

Анексія Криму: Росія програла українським компаніям суд...

  Surfer написав:КНДР не влазит в военные операции на чужих территориях, не сбивает гражданские боинги, это совершенно абсурдное сравнение сравнивать рашку с марионеточному подконтрольным кремлю режиму кндр. И КНДР американцы плотно заманивают к обьединению с южной и в этом ест ьсерьезные подвижки - и тут рашка терпит свое фиаско - теряет подконтрольные управляемы корейские лднр, которым сплавило свои ракеты с боеголовками чтобы шантажировать мир ядерной дубинкой чужими руками. Союз был куда более серьезным чем рашка с нынешними клептократами и гопниками у власти. Навернулся медным тазом на радость всем - то же самое будет и с рашкой. Как пить дать.

1)КНДР после Сталина не подконтрольна не только СССР, но и КНР
2)Почему это Россия предоставляет КНДР ядерное оружие?
3)СССР "навернулся" вовсе не от поисков ЦРУ, а от бездарно го руководства последних лет и жадности местной партноменклатуры и КГБ
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 06:27

Re: Анексія Криму: Росія програла українським компаніям суд.

  Surfer написав:то же самое будет и с рашкой. Как пить дать.

Скоро (тм)
Это вместо аминь теперь :)
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 07:55

Ё-моё, только сейчас заметил, это ж статья тоже об этом Третейском Суде.

Смотрим Статут:
В отсутствие заблаговременного соглашения об ином Третейский Суд может рассмотреть дело только с согласия всех спорящих сторон.

Короче ждем решения настоящих судов, а не третейских - Лондонского, Стокгольмского. Туда вроде тоже подавали аналогичные иски несколько лет назад. По идее украинские компании должны выиграть, но мне непонятно почему так долго всё тянется. Коломойский-Приватбанк подавали позже и уже рассматривают.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 14:13

freeze
Добавлю.

Стр. 7:
SECTION I
.
INTRODUCTORY RULES
Scope of Application
Article 1
1. Where the parties to a contract have agreed in writing that disputes in relation to that contract shall be referred to arbitration unde r the Permanent Court of Arbitration Optional Rules for Arbitrating Disputes between Two Parties of Which Only One Is a State, then such disputes shall be referred to arbitration in accordance with these Rules subject to such modification as the parties may agree in writing.

https://pca-cpa.org/wp-content/uploads/ ... e-1993.pdf
Гуглоперевод:
1. Если стороны договора договорились в письменной форме о том, что споры в связи с этим договором передаются в арбитраж в соответствии с Факультативными правилами Постоянной палаты третейского суда для арбитражных споров между двумя сторонами, из которых только одно является государством, то такие споры передаются в арбитраж в соответствии с настоящими Правилами с учетом такого изменения, которое стороны могут договориться в письменной форме.

Мнение России:
В Минюсте считают, что у арбитража отсутствует юрисдикция на рассмотрение данного иска. Аналогичную позицию озвучил и и.о. пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Песков, заявивший, что Москва не считает себя стороной процесса по иску украинских компаний к российской стороне. Он напомнил, что Россия не была представлена на этом судебном процессе.

Юристы полагают, что взыскать с России компенсацию не удастся, так как в подобного рода делах есть определенные нюансы, связанные в том числе со статусом Крыма. Европа не признала его вхождение в состав России, поэтому пока полуостров официально не признают частью РФ, компенсацию от Москвы потребовать никто не сможет, пишет versia.ru. Таким образом, если украинские компании претендуют на компенсацию от России, в первую очередь суд должен признать, что теперь Крым является российской территорией, а для компаний-истцов это неприемлемо.

https://regnum.ru/news/2413667.html
yanyura
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 14:21

yanyura "...в первую очередь суд должен признать, что теперь Крым является российской территорией..."
Так они могут таки добиться международного признания отсоединения Крыма...
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
mister-svet
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 14:56

  mister-svet написав:yanyura "...в первую очередь суд должен признать, что теперь Крым является российской территорией..."
Так они могут таки добиться международного признания отсоединения Крыма...

Прэлэстно! (с)
В статье как раз и говорится о том, что суд состоялся.
Выходит, что получено признание российского статуса Крыма в европейской юридической инстанции?
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Баблонавт
 
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