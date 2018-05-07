Про це повідомила прес-служба КМДА.
Дивися повний текст У Києві облаштовують "кишені" для паркування та зупинок.
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Додано: Чет 10 тра, 2018 09:21
У Києві облаштовують "кишені" для паркування та зупинок
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Дивися повний текст У Києві облаштовують "кишені" для паркування та зупинок.
Додано: Чет 10 тра, 2018 09:21
Еще Азиров про перехватывающие паркинги возле метро рассказывал...Но видимо для мерии МАФов налепить гораздо выгоднее
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