Про це повідомила прес-служба КМДА.
Дивися повний текст У Києві облаштовують "кишені" для паркування та зупинок.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 10 тра, 2018 09:21
У Києві облаштовують "кишені" для паркування та зупинок
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Києві облаштовують "кишені" для паркування та зупинок.
Додано: Чет 10 тра, 2018 09:21
Еще Азиров про перехватывающие паркинги возле метро рассказывал...Но видимо для мерии МАФов налепить гораздо выгоднее
Додано: П'ят 11 тра, 2018 15:56
Додано: П'ят 11 тра, 2018 16:34
Судя по тому как разоряли старые мафы перед тем, как поставить свои, процесс шел именно на городском уровне, т.к. титушки разбивавшие и грабившие их были из управления благоустройства города.
back in USSR
|